كلف علي عبد الرؤوف، وكيل الوزارة التربية والتعليم بالدقهلية، بإحالة واقعة مصرع الطالب أحمد بلال محمود، بمدرسة اللواء سعد الشربيني بمنشأة الجمال بمنية النصر بالصف الأول الإعدادي، للشئون القانونية للمتابعة والبحث والتأكد من صحة الواقعة.

وأكد بيان مديرية التربية والتعليم، أنه بعد انتهاء اليوم الدراسي ومغادرة الطلبة المدرسة تعلق مجموعة من الطلبة بسيارة ربع نقل كان تسير بسرعة بطيئة، على مطب صناعي، وأثناء سير السيارة اصطدمت بمطب صناعي أخر على بعد أمتار من المدرسة مما أدى إلى سقوط الطالب أحمد بلال محمود بمدرسة اللواء سعد الشربيني، وجرى نقله على الفور إلى مستشفى الزرقا بمحافظة دمياط لقربها من القرية إلا أن وافته المنية فور وصوله المستشفى.

وأكد البيان أنه جرى تكليف مدير إدارة منيه النصر والعلاقات العامة بالمديرية بتقديم واجب العزاء لأسرة الطالب واتخاذ التدابير اللازمة.