أمر الدكتور كمال شاروبيم، محافظ الدقهلية، اليوم، بغلق 110 منشآت لتجهيز وبيع مواد غذائية بنطاق المحافظة، لوجود خطر داهم وعدم وجود ترخيص ونقص في الاشتراطات الصحية، مشددًا على سرعة اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المخالفين.

تأتي قرارات محافظ الدقهلية بعد اطلاعه على نتائج الحملة التي قام بها فريق من إدارة مراقبة الأغذية التابعة للإدارة العامة للطب الوقائي.

وأكد المحافظ، في تصريح صحفي، أن الفريق مر على عدد 304 من المنشآت الغذائية، كذلك قامت الحملة بسحب عدد 424 من العينات المتنوعة وإرسالها للمعمل للتحليل وتحرير 202 محضر جنح صحية، وإعدام 2195 كيلوجرام أغذية و423 لتر.

وشدد شاروبيم على ضرورة تكثيف حملات المرور والتفتيش الميداني بمعرفة قطاع الطب الوقائي، ومراقبة الأغذية على كل المحال والمنشآت الغذائية، حرصًا على صحة وحياة المواطنين.