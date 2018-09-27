أكد الرئيس عبدالفتاح السيسى «حرص مصر على تعزيز الحوار بين الشعوب بمختلف أطيافها ومذاهبها، وحرصها على ترسيخ قيم المواطنة والمساواة وعدم التمييز بين المواطنين».

وأشاد «السيسى» خلال لقائه مع مايكل إيفانز، رئيس المجلس الاستشارى الدينى للرئيس الأمريكى دونالد ترامب، بحضور وفد يضم قيادات الطائفة الإنجيلية الأمريكية، بمستوى التنسيق والتشاور بين مصر والولايات المتحدة على مختلف الأصعدة حول القضايا ذات الاهتمام المشترك، بما يساهم فى تحقيق مصالح البلدين، وعلى رأسها استعادة الأمن والاستقرار فى منطقة الشرق الأوسط.

من جانبه، أعرب «إيفانز» عن تقديره للجهود المصرية فى مكافحة الإرهاب والتصدى لتلك الظاهرة التى باتت تمثل خطراً يهدد العالم بأسره، موضحاً أن «ما تشهده مصر من جهود لمكافحة الفكر المتطرف وإعلاء قيم الاعتدال والمساواة وقبول الآخر يعد نموذجاً يحتذى به».

وأشار «إيفانز» إلى «الخطوات الإيجابية التى تشهدها مصر على صعيد تحقيق التنمية، فى ضوء تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادى والاجتماعى الشامل، بما يلبّى طموح الشعب المصرى لتحقيق الرفاهية والازدهار».

كما التقى «السيسى» جيوسبى كونتى، رئيس وزراء إيطاليا. وقال «راضى» إن هذا اللقاء يعد هو الأول بين الجانبين منذ تولّى «كونتى» منصبه فى مايو الماضى.

ولفت الرئيس، خلال اللقاء، إلى التطور الذى تشهده العلاقات الثنائية بين البلدين مؤخراً، والنتائج الإيجابية للزيارات الإيطالية رفيعة المستوى للقاهرة خلال الفترة الأخيرة، مؤكداً حرص مصر على تطوير علاقات التعاون مع إيطاليا، خاصة فى ظل ما يربط البلدين والشعبين من علاقات تاريخية ممتدة.

من جهته، أكد رئيس الوزراء الإيطالى حرصه على لقاء السيسى، منوهاً بـ«اهتمام بلاده بعلاقاتها مع مصر، فى ظل ما تمثله كركيزة للأمن والاستقرار فى المنطقة»، وأشاد «كونتى» بما تشهده مصر من نهضة فى المجالات المختلفة وجهود الإصلاح الاقتصادى، وما يتم إنجازه من مشروعات كبرى بدأت تؤتى ثمارها فى تحقيق تقدم اقتصادى واجتماعى، معرباً عن حرصه على دفع علاقات التعاون مع مصر خلال الفترة القادمة فى مختلف المجالات.

«السيسى»: نشارك إيطاليا الاهتمام بالكشف عن ملابسات جريمة «مقتل ريجينى» وتقديم مرتكبيها للعدالة.. وإشادة دولية بجناح الاستثمار المصرى فى الأمم المتحدة

وأوضح المتحدث الرسمى أن «اللقاء شهد استعراضاً لعدد من الملفات ذات الصلة بالعلاقات الثنائية بين البلدين»، وفيما يتعلق بقضية مقتل الطالب الإيطالى جوليو ريجينى، أكد الرئيس من جانبه مجدداً التزام مصر ببذل جميع الجهود من قِبَل الأجهزة المعنية للتوصل إلى الحقيقة، وأنها تشارك إيطاليا ذات الاهتمام بالكشف عن ملابسات تلك الجريمة وتقديم مرتكبيها للعدالة، مشيراً إلى الشفافية والتعاون من قِبل النيابة العامة المصرية مع نظيرتها الإيطالية.

وفى السياق، أكد «كونتى» تطلُّع بلاده للتوصل إلى الجناة وتقديمهم للعدالة ومن ثَم غلق تلك القضية، الأمر الذى سيسهم فى المزيد من دفع العلاقات الثنائية بين البلدين، معرباً فى الوقت نفسه عن تقدير السلطات الإيطالية للجهود المبذولة فى هذا الإطار وما لمسوه من تعاون للتوصل إلى الجناة وتقديمهم للعدالة.

وأضاف المتحدث أن «اللقاء تطرق أيضاً إلى سبل تعزيز التعاون المشترك بين الجانبين، خاصة على الصعيد الاقتصادى والتجارى، فضلاً عن التباحث بشأن زيادة حجم الاستثمارات الإيطالية فى مختلف المشروعات التنموية الكبرى الجارى تنفيذها فى مصر، خاصة أن إيطاليا تعد من أكبر الشركاء التجاريين لمصر أوروبياً وعالمياً».

وتابع «راضى» أنه «تم خلال اللقاء استعراض آخر تطورات عدد من الملفات ذات الصلة بالأوضاع الإقليمية، خاصة مكافحة الإرهاب والهجرة غير الشرعية، فضلاً عن الأزمات التى يمر بها عدد من دول المنطقة، وبخاصة فى ليبيا وسوريا، حيث استعرض السيسى التحركات المصرية فى هذا الإطار».

وشهد جناح الاستثمار الذى أقامته مصر على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة الـ73، تحت عنوان «استثمر فى مصر»، لاستغلال أكبر محفل دولى للترويج للفرص الاستثمارية بها، إقبالاً واسعاً من الدول الأعضاء بالأمم المتحدة على زيارته، بعد تفقد الرئيس عبدالفتاح السيسى، رئيس الجمهورية، للجناح، اليوم، بحضور الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى، حيث أشاد مسئولو الدول الأعضاء بالأمم المتحدة والمسئولون بالمؤسسات الدولية، بالإصلاحات التشريعية التى قامت بها مصر مؤخراً ودورها فى تحسين مناخ الاستثمار.

وشهد الجناح عرضاً لإنجازات مصر فى تحقيق أهداف التنمية المستدامة، وأبرز المشروعات القومية والتنموية التى افتتحها الرئيس وأسهمت فى تحقيق التنمية، إضافة إلى ما قامت به مصر من إصلاحات تشريعية مثل قوانين الاستثمار وإعادة الهيكلة والصلح الواقى والإفلاس والتأجير التمويلى والتخصيم، وتعديلات قانونى الشركات وسوق المال.

وقام فريق وزارة الاستثمار والتعاون الدولى بعرض خريطة مصر الاستثمارية خلال أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة، والتى تتضمن أكثر من 1000 فرصة استثمارية عديدة فى مختلف القطاعات والمجالات، وفى هذا الإطار أشاد عدد من رجال الأعمال والمستثمرين من مختلف دول العالم بمناخ الاستثمار فى مصر، مشيرين إلى أن هذا هو الوقت المناسب للاستثمار بها.

ومن أبرز من تفقدوا جناح الاستثمار المصرى أحمد أبوالغيط، الأمين العام لجامعة الدول العربية، الذى أشاد بتنظيم الجناح فى إطار السعى للاستفادة من وجود قادة دول العالم وكبار المسئولين الآخرين المشاركين فى اجتماعات الشق رفيع المستوى لدورة الجمعية العامة، مشيراً إلى أنه بمثابة الترويج لفرص الاستثمار الواعدة فى مصر، كما تفقد جناح الاستثمار المصرى كل من عادل الجبير، وزير خارجية السعودية، والشيخ خالد آل خليفة، وزير خارجية البحرين، والدكتور يوسف العثيمين، أمين عام منظمة التعاون الإسلامى، وأكثر من 100 مسئول ومستثمر ورجل أعمال من الدول الأعضاء بالأمم المتحدة من آسيا وأوروبا وأفريقيا وأمريكا.

من جانبه، علق محمد معيط، وزير المالية، على إشادة كريستين لاجارد، مدير عام «صندوق النقد الدولى»، بما أحرزه الاقتصاد المصرى من تقدّم وتعافٍ، عقب اجتماعها مع الرئيس «السيسى» فى نيويورك.

وقال «معيط» فى بيان اليوم، إن إشادة «لاجارد» تبرهن على أننا نسير على الطريق الصحيح، فى ظل خطة الإصلاح الاقتصادى التى تتبناها الدولة على مدار ثلاثة أعوام، وما أثمره من تزايد معدلات النمو الاقتصادى لمصر لتصبح من بين أعلى المعدلات فى الشرق الأوسط.