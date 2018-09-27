أعلنت وزارة المالية، أن تحویلات االمصريين العاملین بالخارج حققت زیادة قدرھا 3.4 ملیار دولار في الفترة من یولیو 2017 وحتى فبراير 2018 بنسبة نمو قدرها 24%، لتسجل 17.3 مليار دولار مقارنة بـ 13.9 مليار دولار خلال نفس الفترة من العام الماضي.

وأكدت وزارة المالية، في التقرير الشهري عن شهر يونيو العام الجاري، أنه على غرار تلك المؤشرات فقد توقعت مؤسسة "ستاندرد آند بورز" استمرار تحویلات العاملین بالخارج في تحقیق معدلات قویة ومرتفعة بعد إلغاء القیود على حركة رؤوس الأموال، ما سیعزز من احتیاطي النقد الأجنبي على المدى المتوسط.