قال السفير حسين هريدي، مساعد وزير الخارجية الأسبق، إن المعارك والأزمات التي تدور رحاها الآن في العالم العربي لن تحسم حلولها إلا في مصر طبقا للتاريخ والاستراتيجية المصرية، موضحًا أن مصر تتحمل مسؤولية تاريخية تجاه الأمة العربية.

وأشار "هريدي"، خلال حواره في برنامج "نظرة" المُذاع عبر فضائية "صدى البلد"، إلى أنه إذا نجحت مصر في صياغة دولة وطنية قوية خلال القرن الحالي وتكوين دولة ديمقراطية ومدنية حديثة سيكون أكبر انتصار ضد الارهاب، موضحًا أن الإرهاب من الناحية الفكرية لا يستطيع أن يستوطن في مصر لأسباب تاريخية وثقافية.

وشدد على ضرورة تحصين مصر من جماعة الإخوان الإرهابية والتيارات الأخرى التي تريد هزيمة مصر.