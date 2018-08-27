قال السفير حسين هريدي، مساعد وزير الخارجية الأسبق، إن هناك رصيدا إيجابيا في العلاقات بين مصر وفيتنام والدول الأسيوية عمومًا، كان يحتم توطيد العلاقات الثنائية بين البلدين، لافتًا إلى أن الرئيس عبدالفتاح السيسي هو أول رئيس مصري زار فيتنام في العام الماضي.

وأضاف خلال حواره مع الإعلامية عزة مصطفى، مقدمة برنامج "صالة التحرير"، المُذاع عبر فضائية "صدى البلد"، أن مصر في فترة الستينات، كانت داعمة لنضال الفيتناميين في مواجهاتهم العسكرية مع الولايات المتحدة الأمريكية.

ولفت، إلى أنه منذ توقيع معاهدة كامب ديفيد، شهدت أولويات السياسة الخارجية المصرية جمودًا ملحوظًا، موضحًا أن الأولويات الطبيعية للدولة المصرية لم تكن موجودة بشكل قوي، حيث كانت الأولوية في الأربع عقود الماضية لدائرة بعيدة عن دوائر السياسة الخارجية المصرية.

وأردف: "نرى محاولة صادقة وجادة، للعودة مرة أخرى إلى الدوائر التي تمس مصالح مصر الحيوية، شعبًا ودولة".