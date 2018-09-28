قال الدكتور عاطف سعداوي، المحلل السياسي، إن الرئيس عبدالفتاح السيسي، أشار في كلمته أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة بشكل غير مباشر، إلى أن هناك خلل في منظومة المنظمة الدولية، وبهذا وضعها أمام مسؤوليتها، كما تحدث عن ضرورة تعاون الأمم المتحدة مع الاتحاد الإفريقي.

وأضاف "سعداوي"، خلال استضافته في برنامج "مساء دريم" المذاع عبر فضائية "دريم" اليوم الخميس، مع الإعلامية منة فاروق أن السيسي تحدث باسم أكثر من مجموعة خلال خطاباته أمام الأمم المتحدة، حيث تحدث باسم الدول العربية عندما تحدث عن مشاكلها، وتحدث في قمة نيلسون مانديلا باسم القارة الإفريقية، حيث تحدث عن هموم القارة وما تتعرض له من تهميش، وذكر أن النظام الدولي جار بشكل كبير على إفريقيا.