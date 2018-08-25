قال الدكتور عاطف عبد الجواد، المحلل السياسي، إنه من الممكن عزل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب من منصبه، كما حدث من قبل مع الرئيسين "نيكسون" و"بيل كلينتون" بسبب فضيحتي "ووتر جيت" و"مونيكا"، فالدستور يسمح بذلك وفقًا لقواعد معينة.

وأضاف "عبد الجواد"، خلال مداخلة هاتفية في برنامج "رأي عام"، على قناة "تن"، أن هناك أدلة جديدة تُظهر يوميا حجم الجرائم التي ارتكبها أعضاء في حملة ترامب ومستشاريه، موضحًا أن قواعد عزل ترامب تكون إذا توافرات جريمة ضده.

وتابع: "الخطوة الأولى يرفع مجلس النواب الاتهام رسميًا، ويحيله بعدها لمجلس الشيوخ الذي يحاكمه بأغلبية الأصوات، ليقرر بعدها عزله أو إبقاءه في منصبه".