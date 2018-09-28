"البيئة" تدعم أربع محافظات بمعدات بقيمة 179 مليونا لمنظومة المخلفات

دعمت وزارة البيئة أربع محافظات بمعدات بإجمالي 179 مليون جنيه، استمرارا لتفعيل منظومة المخلفات الجديدة عبر جهاز تنظيم إدارة المخلفات والبرنامج الوطني لإدارة المخلفات الصلبة.

وسلمت "البيئة" محافظة الغربية معدات بقيمة 49 مليونا ومحافظتي قنا وأسيوط معدات بقيمة 67 مليون وكفر الشيخ معدات بقيمة 63 مليونا، وذلك في إطار الخطة التنفيذية للبرنامج الوطني لإدارة المخلفات لدعم المحافظات الأربع "كفر الشيخ، الغربية، أسيوط، قنا"، من خلال المرحلة الثانية للدعم التي يتم تنفيذها خلال العام الجاري، والتى تندرج ضمن المكون الاستثمارى للبرنامج.

وتهدف مداخلات البرنامج الوطني إلى دعم المحافظات بمعدات لجمع ونقل المخلفات الصلبة المتولدة لتحسين كفاءة منظومة إدارة المخلفات بالمحافظة، بنسبة 20% عن الوضع الحالي.