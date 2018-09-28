توصيات المؤتمر الـ16 للشباب العربي

انهى المؤتمر السادس عشر للشباب العربى أعماله مساء أمس بمشاركة 150 شابا وفتاة من 16 دولة عربية وذلك بمركز التدريب المدنى بدمياط الجديدة والذى استمر ثلاثة أيام حيث عقدت الجلسة الافتتاحية بمقر جامعة الدول العربية بالقاهرة.

وناقش المؤتمر 150 بحثا تدور حول الهجرة الغير شرعية وكيفية القضاء عليها وتوفير فرص عمل للشباب من خلا ل المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر، وألقي الدكتور ضياء رشوان أمين عام الاتحاد العربى للشباب والبيئة وهى الجهة المنظمة للمؤتمر وتحت رعاية جامعة الدول العربية بإرسال رسالة شكر للرئيس السيسي والذى أصدر عدد من القرارات للقضاء على الهجرة غير الشرعية.

وجاء فى توصيات المؤتمر ضرورة محاربة البطالة وإيجاد فرص عمل للشباب من خلال المشروعات الصغيرة وتكليف السفارات فى الخارج بالبحث عن فرص عمل للشباب ودراسة احتياجات الدول من العمالة مع التوصية لدى مجلس وزراء الشباب العرب بضرورة نشر الوعى حول أخطار الهجرة الغير شرعية والتوصية لدى وزراء الداخلية العرب بإنشاء ادارات خاصة ومستقلة للهجرة الغير شرعية كما هو الحال فى مصر وذلك بحضور مستشار وزير التعليم العالي ومساعد وزير الداخلية لشؤن الهجرة غير الشرعية.