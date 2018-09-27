محافظ دمياط تتابع حملات رفع القمامة والنظافة بمدينة الروضة

أجرت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، زيارة مفاجئة لمدينة الروضة لتفقد حالة النظافة وموقف حملات رفع الإشغالات، ومتابعة تنفيذ القرارات التي تم إصدارها خلال جلسة المجلس التنفيذي؛ الخاصة بالزام أصحاب المحال التجارية بوضع صناديق للقمامة ورفع كفاءة الطرق والجزر الوسطى بالميادين والشوارع الرئيسية.

وشددت المحافظ، على رئيس الوحدة المحلية لمدينة الروضة خلال تواجدها بميدان الكباس و طريق 191 على الاهتمام برفع مستوى النظافة، ورفع كفاءة الطرق وتطوير المقاعد المنتشرة على جانبي الطريق.

كما وجهت المحافظ، بمتابعة أصحاب المحال التجارية للتاكد من وضع صناديق للقمامة، وتكثيف الحملات لرفع الإشغالات حفاظًا على المظهر العام للمدينة.