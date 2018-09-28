بالفيديو| مصادر أمنية تكشف تفاصيل مقتل سائق في إمبابة

كشفت مصادر أمنية وقضائية، تفاصيل واقعة مقتل سائق في مشاجرة مع جيرانه يوم الأحد الماضي بمنطقة إمبابة.

أكدت المصادر أن المجني عليه لفظ أنفاسه الأخيرة في مشاجرة نشبت بينه وبين جيرانه بسبب خلافات على هاتف محمول.

وأضافت المصادر أن قوات الأمن تمكنت من إلقاء القبض على المتهم المنسوب إليه ارتكاب الواقعة.

وشرحت المصادر أن المشاجرة تجددت مساء أمس، وانتقلت قوة أمنية من المباحث وألقت القبض على المتهمين الذين ظهروا في الفيديو وكانوا يطلقون الخرطوش علي الأهالي.

وتابعت المصادر، أن النيابة العامة تباشر التحقيقات في الواقعة، وقررت تشريح جثة المجني عليه لبيان أسباب الوفاة.

وقررت النيابة حبس المتهمين على ذمة التحقيقات، وطلبتتحريات المباحث حول الواقعة، وما تزال التحقيقات مستمرة.