تنطلق الدورة الثانية من الملتقى السنوي للمسئولية المجتمعية بالمحافظات يوم الثلاثاء المقبل لمناقشة "كيفية تحقيق تنمية شاملة ومستدامة في إقليم قناة السويس".

يعقد الملتقى برعاية وزارة التنمية المحلية ووزارة التجارة والصناعة وحضور كل من اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية واللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، ينعقد الملتقى لتحقيق رؤية الدولة للتنمية ودمج رؤية القطاع الخاص ومنظمات المجتمع المدني معها لتحقيق التنمية الشاملة بالمحافظات المصرية وخاصة في محافظات إقليم قناة السويس، لما له من أهمية اقتصادية كبيرة ومؤثرة علي سائر أنحاء الجمهورية.

وقال حسن مصطفى، رئيس الملتقى السنوي للمسئولية المجتمعية، إن الملتقى يركز على خلق حلقة تواصل بين الأطراف المعنية لتحديد الإحتياجات الفعلية لإقليم قناة السويس ومناقشة فرص الإستثمار المتاحة به لجذب الإستثمارات المختلفة، والعمل على دمج و توحيد الجهود بين الحكومة والقطاع الخاص لإحداث تحول شامل في خريطة الاقليم و تحويل مصر الى مركز لوجستي عالمى".

وأضاف مصطفى، "تحرص الشركة علي عقد الملتقي بالأقاليم المصرية المختلفة إيمانا بالجهود التي تبذلها كافة الأطراف المعنية لتحقيق خطة التنمية الشاملة للدولة لتحقيق نقلة نوعية في حياة المواطن المصري في كافة أنحاء الجمهورية.

يشارك في الملتقى مجموعة من المتحدثين منهم هاني النادي، رئيس الإتصالات الخارجية والعلاقات الحكومية ولارس كريستنسن، الرئيس التنفيذي لشركة قناة السويس للحاويات ومحسن عادل، رئيس الهيئة العامة للإستثمار والمناطق الحرة وحسام فريد، مستشار وزير التجارة والصناعة لشئون المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر وريادة الأعمال والمهندس شريف المنوفي، المدير التنفيذي لشركة تي سي أي سنمار للكيماويات، وأيمن جبر رئيس مجلس إدارة مجموعة شركات دومنيك ورئيس جمعية بورسعيد التاريخية والمهندس محمد السيد، رئيس مجلس إدارة شركة كابسي، و المهندس كريم السبع، رئيس مجلس إدارة شركة نيل القاهرة للنقل النهرى "سى إن أس" والمهندس جمال الغيطانى، رئيس مجلس إدارة الشركة المتحدة وعضو مجلس إدارة جمعية مستثمرى بورسعيد.

كما يشارك كل من عمرو السجيني، رئيس جمعية شباب رجال الأعمال ومصطفي جبر نائب رئيس مجلس إدارة مجموعه شركات دومنيك ورئيس جمعية شباب الأعمال ببورسعيد والمهندس أحمد عثمان، الرئيس المنتخب، المجلس الدولي للمشروعات الصغيرة (ICSB) والمهندس محمد أبو سعده رئيس الجهاز القومي للتنسيق الحضاري.

ينعقد الملتقى تحت رعاية شركة تي سي اي سانمار وشركة قناة السويس لتداول الحاويات وشركة دومينيك، وبدعم من صندوق تحيا مصر وجمعية شباب الأعمال فرع بورسعيد والجمعية السويسرية المصرية للأعمال غرفة التجارة الكندية والمنطقة الروتارية 2451 وجوبزيلا وعدد من كبرى كيانات مجتمع الأعمال والقطاع الخاص.