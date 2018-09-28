ألقى فريق مباحث مركز شرطة البدارى بمديرية أمن أسيوط القبض على عامل قام بتزوير بيان نجاح بقصد التعيين، بقرية العتمانية دائرة المركز.

تلقى اللواء جنال شكر مدير أمن أسيوط إخطارا من اللواء منتصر عويضة يفيد وردت معلومات لضباط قسم مباحث الأموال العامة مفادها قيام "س ع م" 50 سنة، عامل، ومقيم نجوع المعادي، مركز البداري، بتزوير بيان نجاح للمرحلة الابتدائية منسوب صدورها لمديرية التربية والتعليم بالإدارة التعليمية بالبداري والمستخدمة ضمن إجراءات تعيينه تم مراجعة مديرية التربية والتعليم بأسيوط والتي أفادت بأن بيان النجاح الخاص بالمذكور غير صادر من قبلها وأنه غير صحيح وفقا لسجلات مدرسة عزب النواورة الابتدائية.

وعقب تقنين الإجراءات وتنفيذا لتوجيهإت اللواء جمال شكر مدير أمن أسيوط، وأسفرت المأمورية عن ضبط المذكور وبمواجهته بما ورد من معلومات اعترف بارتكاب الواقعة، واستخدام الشهادة من ضمن مسوغات تعيينه، وأن القائم بالتزوير شخص يدعى "ي ر م" مقيم العتمانية البداري، الذي توفي إثر حادث خصومة ثأرية.

تم التحفظ على المضبوطات، وتحرير المحضر اللازم، جار استكمال الإجراءات القانونية اللازمة.