تواصل مديرية أمن أسيوط فعاليات مبادرة "كلنا واحد"، التى أطلقتها وزارة الداخلية لبيع السلع الغذائية للمواطنين بأسعار مخفضة، حيث تم تسيير عدد من السيارات المحملة بالخضروات والفاكهة، وكذا توفير اللحوم والمواد الغذائية بمنافذ "أمان"، بأسعار مخفضة بمختلف أرجاء مراكز المحافظة.

وأوضح اللواء جمال شكر، مدير أمن أسيوط، أن ذلك يأتي تنفيذا لتوجيهات اللواء محمود توفيق، وزير الداخلية، بتفعيل الدور المجتمعي للوزارة واضطلاع كافة أجهزة الوزارة بالمشاركة الإيجابية بالتخفيف عن كاهل المواطنين، وتحقيق التوازن بالسوق المحلي وضبط الأسعار، باعتبار ذلك أحد أولويات سياسة الوزارة، وتحت رعاية منظومة "أمان" التابعة لوزارة الداخلية.

وأشار مدير الأمن إلى تفاعل المواطنين مع المبادرة وتزايد الإقبال على سيارات البيع، لافتا إلى أن ذلك كان له الأثر الطيب في نفوس المواطنين وقدموا الشكر لوزارة الداخلية على جهودها المبذولة في تخفيف العبء عن كاهلهم.