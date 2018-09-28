عاجل| الرئاسة: السيسي يصل إلى القاهرة عائدا من نيويورك

قال السفير بسام راضي إن الرئيس عبد الفتاح السيسي وصل بسلامة الله إلى أرض الوطن صباح اليوم عائدا من نيويورك بعد مشاركته في اجتماعات الدورة 73 للجمعية العامة للأمم المتحدة.