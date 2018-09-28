أصيب 3 أشخاص بجروح وكدمات وكسور، في مشاجرة بين عائلتين، لخلافات بينهما بقرية الناصر بشمال التحرير التابعة لمركز أبو المطامير بمحافظة البحيرة.

تلقى اللواء جمال الرشيدي، مدير أمن البحيرة، إخطارًا من مركز شرطة أبو المطامير، بحدوث مشاجرة بين عائلتين بقرية الناصر شمال التحرير بدائرة المركز.

وتبين نشوب مشاجرة بين عائلتي "عباس" و"عبد الرحيم" لخلافات عائلية بينهما، أسفرت عن إصابة "أشرف. ع. ع" بكسر بقاع الجمجمة، وجرى نقله للمستشفى العام وتحويلة لمستشفى العامرية، وإصابة "عبد اللطيف. ع" و"رجب. ع" بكدمات وجروح وسحجات، وتم نقلهما للمستشفى.

وجار تحرير المحضر اللازم.