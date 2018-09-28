قال الدكتور أسامة شعث، أستاذ العلاقات الدولية والمحلل السياسي الفلسطيني، إن انتخاب فلسطين بالإجماع لرئاسة مجموعة الـ77 والصين، جاء بطلب من مجموعة آسيا والباستيك وهم أعضاء في المجموعة 77 والصين وهي مجموعة أسست في عام 1964 بـ77 دولة عضو ثم توسعت لتصل عددها إلى 134 دولة يشارك فيها كل الدول النامية وتناقش العديد من الملفات الدولية والقانونية.

وأضاف شعث خلال مداخلة له ببرنامج "8 الصبح" المذاع على فضائية "دي أم سي" أن هناك العديد من الملفات التي يجب أن يتغير فيها سلوك النظام الدولي في عملية تطبيق القرارات الدولية المتعلقة بفلسطين.

وأكد أستاذ العلاقات الدولية، أن فلسطين ومصر جزء لا يتجزء عن بعضهما البعض والرئيس عبدالفتاح السيسي هو زعيم عربي قبل أن يكون مصريا فقط وقضية فلسطين بالنسبة لمصر هي جزء من أمنه القومي، موضحا أن السيسي عندما يتحدث عن فلسطين يتحدث عنها باعتبارها مصر لأن الأمن القومي المصري يبدأ من فلسطين.