قال الدكتور طارق فهمي، أستاذ العلوم السياسية، إن الرئيس عبدالفتاح السيسي أكد أن مصر لا تتدخل في الشؤون الداخلية للدول، وذلك خلال الكلمة التي ألقاها أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة.

وأضاف خلال حواره مع الإعلامي أحمد موسى، خلال تقديم برنامج "على مسئوليتي"، المُذاع عبر فضائية "صدى البلد": "الأمم المتحدة تسعى إلى القضاء على الجماعات الإرهابية ومنها داعش، ولذلك كان لا بد من أن يؤكد على أن مصر شاركت في جلسة الأمم المتحدة لتؤكد على المصداقية، وبالتالي وردت كلمة مصداقية 7 مرات في كلمته".

وتابع: "كلمة السيسي كانت محاضرة كبيرة في العلاقات الدولية تدعو إلى إصلاح التنظيم الدولي وينتقل بالتحليل ببراعة ومهارة من أجزاء مهمة إلى أخرى".