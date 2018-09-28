قال محمود شاهين، مدير مركز التحاليل الجوية، إن الهيئة العامة للأرصاد الجوية قد أصدرت بيانا يفيد بأن الأيام ما بين الخميس للأحد ستشهد ارتفاعا في درجات الحرارة، مع نشاط لحركة الرياح.

وأضاف شاهين، خلال مداخلة هاتفية له ببرنامج "صباح الخير يامصر" والمذاع على الفضائية المصرية، أن ارتفاع درجات الحرارة سيكون تدريجيا بحيث تسجل اليوم 34 درجة ويوم السبت 35 درجة على أن تسجل يوم الأحد آخر أيام الموجة 36 درجة، موضحًا أن محافظات الصعيد ستشهد ارتفاعا كبيرا في درجات الحرارة والتي ستصل لـ45 درجة مئوية وهي أعلى من معدلاتها في مثل هذا التوقيت من العام.

وأكد مدير المركز، أنه وبالرغم من ارتفاع درجات الحرارة فمن المتوقع أن تشهد بعض المناطق سقوط للأمطار وخاصة سلاسل جبال البحر الأحمر.

وأوضح مدير المركز أن درجات الحرارة جاءت كالتالي: القاهرة: العظمى 34، الصغرى 24، الإسكندرية: العظمى 32، الصغرى 23، مطروح: العظمى 31، الصغرى 21، بورسعيد: العظمى 30، الصغرى 25.