اختتم أمس الخميس المعهد القومي للإدارة الذراع التدريبي لوزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، برنامجه التدريبي بعنوان "إدارة التغيير "والذي صمم للعاملين بالمعهد على مدار يومين، بدءًا من الأربعاء وذلك استكمالا لسلسة التدريبات المختلفة التي يقيمها المعهد لتنفيذ أهداف برنامج بناء القدرات والذي يأتي ضمن خطة الإصلاح الإداري.

ومن جانبها أكدت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري ورئيس مجلس أمناء المعهد القومي للإدارة على حرص وزارة التخطيط والجهات التابعة لإشرافها كافة على القيام بتنفيذ خطة الإصلاح الإداري والتي ترتكز على محور بناء القدرات كمحور أساسي لإتمام عملية الإصلاح الإداري بالشكل الأمثل، مشيرة إلى أن هذا البرنامج التدريبي الذي عقده المعهد للعاملين به يعد واحداً من البرامج التدريبية الهامة في إطار سلسلة من البرامج التي تم عقدها، مشيرة إلي أن البرنامج يسهم في تعلم المتدربين مهارات ومعارف جديدة واكتساب الكفاءات والتكنولوجيا الحديثة عن طريق التدريب والتحضير من أجل تقبل التغيير.

كما أوضحت السعيد أن الحكومة المصرية تولى اهتمامًا كبيرًا بفكرة بناء القدرات والتي تسهم في إحداث نقلة نوعية بخلق جهاز إداري يقوم على الكفاءات، إلى جانب إسهامها بشكل واضح في تعزيز قدرات العاملين لتمكينهم من إدارة موارد الدولة بشكل كفء وفعال.

كما أشارت الدكتورة شريفة شريف، المدير التنفيذي للمعهد القومي للإدارة إلى أن البرنامج التدريبي يأتي في إطار رفع كفاءة العاملين بالمعهد ومن أجل تعزيز مهارة التعامل مع التغيير لدى المتدربين، كما أنه يركز على التدريب على كيفية توقع التغيير ومراقبته والتكيف معه، مؤكدة أن المعهد القومي للإدارة سيقوم خلال الفترات القادمة باستكمال تقديم العديد من البرامج الأخرى التي تعمل على تنمية قدرات العاملين بالجهاز الإداري للدولة.