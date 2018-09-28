قرر مصطفى مرعي، مديرعام إدارة دسوق التعليمية التابعة لكفر الشيخ، إلغاء تكليف مديري مدارس الإبراهيمية الابتدائية، وكفر إبراهيم الابتدائية، ولطفي السيد الابتدائية، والنهر العظيم الابتدائية بجماجمون، ونقلهم للعمل بمقر الإدارة، لحين الانتهاء من التحقيق معهم في المخالفات الواردة بحقهم في تقارير لجان المتابعة، مع تكليف وكلاء تلك المدارس بإدارتها لحين الانتهاء من التحقيق مع مديروها.

وكانت لجان المتابعة بمديرية تعليم كفرالشيخ وإدارة دسوق التعليمية، قد كشفت العديد من المخالفات بالمدارس الأربع، منها عدم الانضباط بالجداول المدرسية، وسوء العملية التعليمية، وضعف الإدارة وعدم المقدرة على القيادة الصحيحة، وسوء نظافتها، إضافة للعديد من الشكاوى بحق إدارة بعضها.

وبالعرض على الدكتورة بثينة كشك، وكيل وزارة التربية والتعليم من قبل مدير عام إدارة دسوق التعليمية، وافقت على ما انتهى إليه الرأي، فأصدر قراره السابق لحين الانتهاء من التحقيقات، حرصا على سلامة العملية التعليمية.