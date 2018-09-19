أجرى اللواء خالد حسن مرسي، رئيس مركز ومدينة دسوق التابع لمحافظة كفر الشيخ، جولة تفقدية لمتابعة قطاع الصحة بالمركز والمدينة، حيث أجرى جولة مفاجئة لتفقد أقسام الوحدة الصحية بقرية لاصيفر البلد لمتابعة الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين.

كما تفقد ئيس المدينة، أقسام مستشفى دسوق العام وقسم الاستقبال ووحدات غسيل الكلى بالمستشفى، وذلك للوقوف والاطمئنان على المرضى بجودة الغسيل وقامت وحدات التحاليل المختصة بعمل تحاليل جودة المياه ومعايير ومقاييس نسب الكلور في وحدات الغسيل الكلويقبل وبعد مراحل الوصول للمريض بأخذ العينات اللازمة في كل مراحلها، وقد تلاحظ جودة الخدمة المقدمة للمريض وفقا للمعايير الطبية السليمة.