عقد وزراء خارجية مصر وقبرص واليونان اجتماعا، أمس، في نيويورك، على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة، وفقما نقلت وكالة الأنباء القبرصية الرسمية.

والتقى وزير خارجية قبرص نيكوس خريستودوليدس ونظيره اليوناني نيكوس كوتزياس مع وزير الخارجية المصري سامح شكري، تمهيدا للاجتماع الثلاثي رفيع المستوى لرؤساء دول وحكومات الدول الثلاث في العاشر من أكتوبر في جزيرة كريت اليونانية.

ووفقا لمصدر دبلوماسي يوناني، فإن الاجتماع عقد قبل يوم من موعده المحدد، حيث ناقش وزراء الخارجية بشكل أساسي قضايا الطاقة والتعاون في شرق البحر الأبيض المتوسط.