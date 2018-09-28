دشن حسام عبدالغفار وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بدمياط، المرحلة الثالثة من مشروع "قيم وحياة"، باجتماع موسع مع عدد من الجمعيات الأهلية الشريكة في التنمية المجتمعية، وهي جمعيات البر، التقوى المصرية، الهلال الأحمر، البراق بالخياطة، الهدي النبوي بكفر البطيخ، بداية خير، بحضور ليلى قنديل منسق الأنشطة بالمحافظة.

ويهدف مشروع الوزارة، بحسب عبدالغفار، إلى نشر وتفعيل مجموعة من القيم الإنسانية ورفع الوعي القيمي والأخلاقي لدى المواطنين، من خلال استهداف إحدى عشر قيمة إنسانيه اتفاق عليها من قبل المنظمات الدولية، وتتمثل في السلام ،الاتحاد ،التعاون، النزاهة، السعادة، وغيرها.

وتنفذ المشاريع بالتعاون بين مؤسسة أجيال مصر وعدد من الوزارات الراعية للمشروع كوزراة التضامن الاجتماعي والشباب والرياضة والتخطيط والتعليم والاتصالات، وغيرها.

وتهدف هذه المرحلة للتعاون مع الجمعيات الأهلية الفاعلة في المجتمع لاستهداف الفئة العمرية والعمل على تطويرها من خلال غرس مجموعه القيم.