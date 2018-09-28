شنت الوحدة المحلية بمدينة أبوزنيمة بجنوب سيناء، اليوم، حملة نظافة مكبرة بالتعاون مع اللجنة الفرعية للشباب وجمعية تنمية المجتمع المحلي وإدارة التربية والتعليم، وإدارة مركز شباب المدينة، لتنظيف وتجميل الشوارع ورفع مخلفات البناء.

وأكد مبروك محمد الغمريني، رئيس مدينة أبوزنيمة، رفع أكثر من 20 طن من مخلفات البناء، مشيرا إلى أنه دفع بـ3 سيارات و3 لودر لرفع جميع المخلفات في الشوارع وحول أسوار المدارس وداخلها.

وأضاف أن الحملة مستمرة حتى الانتهاء من تنظيف ورفع المخلفات بجميع أحياء المدينة، ثم تشجير وتجميل الشوارع.