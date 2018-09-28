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الزمالك فى مهمة صعبة أمام القادسية الكويتى

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محافظ البحيرة يؤدي صلاة الجمعة بمسجد "فزارة" ويستمع لمطالب الأهالي

محافظ البحيرة يؤدي صلاة الجمعة بمسجد "فزارة" ويستمع لمطالب الأهالي

جامعة جنوب الوادي تعلن عن وظائف جديدة لأعضاء هيئة التدريس

جامعة جنوب الوادي تعلن عن وظائف جديدة لأعضاء هيئة التدريس

"تعليم الدقهلية": طفلان يشاركان في الملتقى العربي للموهوبين

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"مسافرون": زيارة السيسي للأمم المتحدة تدعم الاستثمار والسياحة في مصر

"مسافرون": زيارة السيسي للأمم المتحدة تدعم الاستثمار والسياحة في مصر

بدء جني محصول القطن بالحقول الإرشادية في البحيرة

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