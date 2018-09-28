شنت مديرية أمن الإسكندرية، بتعليمات من اللواء محمد الشريف، مساعد الوزير ومدير أمن الإسكندرية، حملة أمنية مكبرة، بمنطقة عمود السواري، دائرة قسم شرطة كرموز، بمشاركة ضباط إدارة البحث الجنائي، وضباط من الإدارة العامة لشرطة الكهرباء، للقضاء على المخالفات وضبط العناصر الخطرة والخارجين على القانون، والقضاء على البؤر الإجرامية، وضبط الهاربين من تنفيذ الأحكام.

وأسفرت الحملة عن ضبط 80 حالة إشغال طريق متنوعة، 40 حالة هالك، و12 قرار إداري، بالإضافة إلى 17 حالة سرقة تيار كهربائي، و16 قضية تموينية متنوعة، 8 قضايا عدم حمل شهادة صحية، و7 قضايا عدم إعلان عن الأسعار، و1 قضية سلع مجهولة المصدر.

كما تمكنت الحملة، من ضبط 3 أسلحة أبيض، وتنفيذ 4 أحكام حبس، وقضية فرض إتاوة، وقضية إتجار في مخدر الحشيش، وقضية إتجار في الأقراص المخدرة، بالإضافة إلى 3 قضايا بلاي ستيشن بدون ترخيص، و3 قضايا منفذ خدمة محمول "بدون ترخيص"، 2 مكتبة "بدون ترخيص"، 3 قضايا عرض عام "محلات بدون ترخيص".

وجرى ضبط عدد قضايا في المخالفات المرورية، منها عدد 43 توك توك "بدون ترخيص"، و40 حالة سحب تراخيص متنوعة، و12 دراجة نارية "بدون ترخيص"، و4 مخالفات مرورية متنوعة، وجرى تنفيذ 2 حالة تصالح فور بمبلغ 9000 جنيه.