وفرت مديرية أمن الإسكندرية، برئاسة اللواء محمد الشريف، بالتعاون مع الغرفة التجارية وكبار التجار، منفذين أحدهما لتوزيع الأدوات المدرسية والزي المدرسي وكافة مستلزمات الدراسة، والثاني منفذ توزيع الخضراوات والفاكهة، بميدان عزبة سعد، دائرة قسم شرطة سيدي جابر، "مجانًا" على المواطنين الأكثر احتياجًا.

كانت مديرية الأمن بدأت في تفعيل مبادرة "كلنا واحد"، لتوفير "الخضراوات والفاكهة" للمواطنين بأسعار مخفضة، بتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، وذلك لرفع الأعباء عن كاهل المواطنين، والتي بدأت من خلال توفير السلع الغذائية بالأسعار المناسبة عبر المنافذ الثابتة والمتحركة، والتي لاقت استحسان وإشادة من أهالي مدينة الإسكندرية.

ونسقت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة مع العديد من السلاسل التجارية لطرح السلع الغذائية من الخضروات والفاكهة بأسعار مخفضة، تقل عن مثيلاتها بالأسواق، بالإضافة إلى إقامة منافذ ثابتة بالمناطق التي تشهد كثافات سكانية، وتوفير قوافل متحركة تجوب الأحياء الأكثر احتياجًا لتلبية احتياجات المواطنين.

وشهدت المدينة، توفير 10 منافذ بالمناطق الآتية، منفذ بمنطقة الكيلو 21 العجمي، دائرة قسم شرطة الدخيلة، ومنطقة كوبري الزهور بالحضرة الجديدة، دائرة قسم شرطة باب شرقي، ومنطقة دوران عزبة سعد، دائرة قسم شرطة سيدي جابر، ومنطقة محطة مصر، دائرة قسم شرطة العطارين، ومنطقة سيدي بشر قبلي، دائرة قسم شرطة أول المنتزه، ومنطقة باكوس، دائرة قسم شرطة أول الرمل، ومنطقة المعمورة البلد، دائرة قسم شرطة ثان المنتزه، ومنطقة غيط العنب، دائرة قسم شرطة محرم بك، ومنطقة الورديان، دائرة قسم شرطة مينا البصل، ومنطقة العوايد، دائرة قسم شرطة ثان الرمل، بالإضافة إلى إقبال الكثير من المواطنين، بعد تخفيض أسعار الخضروات والفاكهة بنسبة تتراوح ما بين 20 إلى 40% عن الأسواق الحرة.