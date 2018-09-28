شهدت منطقة ترعة بلقينا بطريق سكة "المحلة – قطور" بمحافظة الغربية، اليوم، هبوطا أرضيا بسبب تراكم مياه الصرف الصحي وتكون كميات من البرك والمستنقعات وارتفاع منسوب المياه بذات المنطقة الأمر الذي أثار حفيظة المواطنين بسبب تجاهل مسؤولي شركة مياه الشرب والصرف الصحي والقيادات التنفيذية لشكواهم، وهو الأمر الذي دفع الأهالي إلى التقدم بشكاوى رسمية إلى غرفة عمليات وطوارىء ديوان المحافظة.

وتسببت مياه الصرف الصحي المتراكمة في غرق العشرات من المنازل السكنية والمحلات التجارية ومصانع وورش الغزل والنسيج الكائنة بمحيط البرك والمستنقعات التي ينبعث منها روائح كريهة وتجمع كميات من الحشرات والهاموش بشكل دوري.

"أحوالنا بقت سيئة ومش عارفين نعيش زي الناس، مياه الصرف الصحي غرقت بيوتنا والمحلات التجارية وحالنا وقف وكل ما نشتكي للمسؤولين محدش بيتحرك معانا طب نعمل إيه ونلجأ لمين؟" بتلك الكلمات التقطت خيط الحديث مع "الوطن" الحاجة حسناء محمد، ربة منزل، مقيمة بمنطقة ترعة بلقينا، لافتة إلى أن أهالي المنطقة جمعوا توقيعات لرفع شكواهم الرسمية إلى اللواء المهندس هشام السعيد، محافظ الغربية، لإنقاذهم من أخطار تهالك البنية التحتية لبلاعات الصرف الصحي الكائنة بذات المنطقة وانسداد خطوط شبكات الصرف الصحي بشكل مفاجىء خلال الأسبوعين الماضيين.

وأشارت السيدة، إلى أن كافة غرف العمليات والطوارىء بديوان محافظة الغربية ومجلس مركز ومدينة المحلة، تلقوا شكاوى أهالي المنطقة ولكنها جاءت دون فائدة حيث لم يتحرك أحد من مسؤولي المحليات لإغاثتهم.

من ناحية أخرى أكد أمير السماحي، عامل حر، أن الأهالي بالمدينة العمالية يعانون من مشكلات وتدني ملحوظ في شبكات الصرف الصحي في عدد من المناطق السكنية منها الجمهورية وترعة بلقينا وسكه زفتى، لافتا إلى أن كافة القيادات الشعبية ممثلة في أعضاء مجلس النواب ومسؤولي القيادات التنفيذية وقفوا مكتوفي الأيدي عن مساعدة أهالي منطقة ترعة بلقينا.

وأضاف السماحي، أن كافة المواطنين قد رفعوا استغاثاتهم إلى مجلس الوزراء للتواصل مع ديوان محافظة الغربية ورئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي، موضحا أن مياه البرك والمستنقعات أصبحت مقابر مفتوحة تهدد حياة وأرواح المواطنين وخصوصا أطفال المدارس بسبب تدهور أحوار البنية التحتية لشبكات الصرف الصحي، مناشدا رئاسة الجمهورية ومجلس الوزراء بأهمية التدخل الفوري بسبب تعرض حياة الأهالي لخطر مستمر.

في المقابل أصدر اللواء المهندس هشام السعيد، محافظ الغربية، توجيهاته العاجلة إلى اللواء ناصر أنور طه، رئيس مجلس مركز ومدينة المحلة، بضرورة التنسيق مع المهندس عادل عطية، رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي، سعيا في التدخل الفوري لإنهاء أزمة أهالي ترعة بلقينا.

كما أرسل محافظ الغربية، توجيهات شديدة اللهجة إلى اللواء خالد فوزي، رئيس حي ثان المحلة، بأهمية تخصيص طواقم من عمال جهاز النظافة لرفع أكوام القمامة وصيانة طريق سكة "المحلة – قطور" فضلا عن إنارة أعمدة الكهرباء والتواصل مع الأهالي وحل مشكلاتهم أولا بأول.

كما وجه المحافظ، بضرورة تخصيص سيارات لكسح وشفط مياه الصرف الصحي والدفع بمعدات وآلات شفط وتوفير طواقم وفنيين لصيانة مواسير شبكات الصرف الصحي بذات المنطقة وتوفير كافة البلاعات اللازمة للتأمين أرواح وحياة المواطنين.