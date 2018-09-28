يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، ان ترتفع درجات الحرارة ليسود طقس مائل للحرارة على السواحل الشمالية، حار على الوجه البحري والقاهرة شديد الحرارة جنوبًا نهارًا لطيف ليلًا.

وتقل الرؤية في الشبورة المائية صباحًا على شمال البلاد وتظهر السحب المنخفضة والمتوسطة على شمال وجنوب البلاد يصاحبها سقوط الامطار على السواحل الغربية ومناطق من جنوب البلاد وجنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر تكون خفيفة إلى متوسطة.

والرياح أغلبها شمالية شرقية معتدلة تنشط على جنوب سيناء كما تنشط على خليج السويس والبحر الأحمر مما يؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية هناك.

توقع الخبراء أن تصل درجة الحرارة العظمى بالقاهرة إلى 34 درجة مئوية، بينما تبلغ الصغرى 24 درجة.

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة على بعض المدن المصرية، والعواصم العربية والعالمية: