أعلن اللواء جمال نورالدين، محافظ أسيوط، بدء أعمال تطوير ميداني "المحطة والمجذوب"، بحي غرب مدينة أسيوط، ضمن خطة المحافظة لتطوير الميادين والشوارع الرئيسية بها ورفع كافة الإشغالات وتحقيق السيولة المرورية ومنع الزحام والتكدس، وتسهيل مرور السيارات والمارة، بالتنسيق مع أساتذة جامعة أسيوط بكليات الهندسة والتربية والنوعية والفنون الجميلة وإدارة المرور وشرطة المرافق ومديرية التربية والتعليم ورؤساء الأحياء.

وقال محافظ أسيوط، في تصريحات صحفية له اليوم الجمعة، إن أعمال تطوير ميدان المحطة، تأتي لتخفيف الزحام على محطة القطار وفتح الباب الجانبي للمحطة لخروج الركاب ومنع التكدس على الباب الرئيسي للمحطة بالإضافة إلى إزالة الحواجز الحديدية من أمام سور محطة قطار أسيوط وتوسعة الطريق أمام مطلع كوبري الجيش ومنع انتظار السيارات، بجوار رصيف المحطة لمنع التزاحم والتكدس المروري.

وأصدر المحافظ، توجيهاته إلى إدارة المرور بتنظيم الحركة المرورية بميدان المحطة، وتنظيم مرور السيارات وتحرير المخالفات الفورية، وفرض عقوبات على المخالفين لمنع حدوث اختناقات مرورية وقت الذروة، مشيرًا إلى إنه جرى التنسيق مع لجنة تطوير الميادين بعمل لوحات جدارية وفنية على حوائط ميدان المحطة لتعبر عن التراث الأسيوطي تمهيدًا لتطوير باقي ميادين المحافظة بالمراكز المختلفة.