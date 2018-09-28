"شباب الغربية": تدشن ماراثون "الرياضة أسلوب حياة"

أعلنت مديرية الشباب والرياضة بالغربية، اليوم، تدشين فعاليات الماراثون الرياضي لسباقات "الجري، المشي، الدراجات" تحت شعار "الرياضة أسلوب حياة" بمشاركة 100 شاب وفتاة وطليع بمركز ومدينة زفتى.

كما انطلقت فعاليات الماراثون من أسفل كوبري ميت غمر حتى نادي زفتى الرياضي على بعد مسافة 4000م وجرى توزيع الجوائز على الفائزين بالمراكز الأولى في سباقات الماراثون.

وشارك ضمن فعاليات الماراثون، الدكتور أيمن عقبة، وكيل المديرية لشؤون الرياضة، مصطفى الشوربجي، رئيس مجلس إدارة نادي زفتى الرياضي، وشويكار الخطيب، مدير عام الرياضة، والمهندس طارق عبدالله، نائب رئيس مدينة زفتى، وأسامة شبانة، مدير عام إدارة شباب زفتى.