اتهامات بالاعتداء الجنسي، طالت القاضي المحافظ بريت كافانو، المرشح لعضوية المحكمة العليا، بدعم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، منذ يوليو الماضي، حسب ما ذكرته هيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي".

الأمر بدأ بادعاء الباحثة في علم النفس كريسيتن بلازي، بأن كافونا اعتدى عليها حين كان شابا، ما دفع ترامب للإعلان أنه من الممكن أن يسحب ترشيح القاضي المحافظ لعضوية المحكمة العليا، إذا اقتنع بإفادة الأستاذة الجامعية أمام مجلس الشيوخ، حسب "فرانس 24".

وتستعرض "الوطن"، في التقرير، أبرز المعلومات حول اتهامات الاعتداء الجنسي التي طالت القاضي المحافظ بريت كافانو، حسب تقرير نشر في هيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي":

- ولد كافانو في 12 فبراير عام 1965 بالعاصمة الأمريكية واشنطن، وتخرج من كلية ييل للحقوق.

- عمل منذ عام 2006 في محكمة الاستئناف لضاحية كولومبيا، مصدرا أحكاما في بعض القضايا الهامة على المستوى القومي.

- كما عمل محاميا للبيت الأبيض ومستشارا للرئاسة، خلال حكم الرئيس الأمريكي جورج والكر بوش.

- وفي تسعينيات القرن الماضي عمل بمؤسسة Kenneth Starr التي لعبت دورا في التحقيقات حول الرئيس بيل كلينتون في ما يتعلق بقضية مونيكا ليونسكي.

- كافانو هو ثاني قاضي يرشحه ترامب للمحكمة العليا من بين 9 قضاة، وقال ترامب عنه عقب ترشيحه: "لا يوجد شخص في أمريكا مؤهلا للمنصب أو مستحقا له أكثر منه".

- وعقب إعلان ترامب ترشيح كافانو للمحكمة العليا واجه اتهامات بالاعتداء الجنسي، من قبل كريستين بلاسي فورد الأستاذة الجامعية، متهمة إياه بالتعرض لها منذ 36 عاما.

- ووجهت نساء أخريات اتهامات لكافانو بالتحرش، من بينهن ديبورا راميريز، وهي زميلة سابقة له في جامعة ييل.

- نفى كافانو جميع الاتهامات واتهم أعضاء في مجلس الشيوخ عن الحزب الديمقراطي بمحاولة تدمير عائلته وسمعته الطيبة لأغراض سياسية.