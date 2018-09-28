أكدت وزارة الخارجية المصرية مشاركة الوزير سامح شكري في اجتماع دعا إليه ماك بومبيو، وزير الخارجية الأمريكي، ويحضره وزراء التعاون الخليجي والأردن، وفق ما قالته فضائية "إكسترا نيوز" في خبر عاجل لها، منذ قليل.