قال السفير سامح شكري، وزير الخارجية، إن مصر تسعى للحصول على عضوية دائمة بمجلس الأمن ضمن مقعدين لإفريقيا في الأمم المتحدة.

وأضاف خلال استضافته ببرنامج "مساء دي إم سي" على شاشة "دي إن سي"، أن هذا الأمر تتعامل معه مصر منذ عام 2004 وممتد إلى الآن؛ مشيرا إلى أنه لا يستطيع أن يجزم أن مصر والدول الإفريقية اقتربت من فكرة إصلاح الأمم المتحدة ومجلس الأمن من حيث العضوية.

وأشار إلى أنه لا يزال هناك تباينا كبيرا في مواقف الدول بين المجموعة الإفريقية ودول من مجموعات أخرى، موضحا أن مصر ملتزمة بالتوافق داخل المجموعة الإفريقية وترى أن هناك ظلما تاريخيا وقع على إفريقيا التي تمثل تقريبا ربع أعضاء الأمم المتحدة؛ وهي ليست ممثلة بالقدر الكافي وهناك تلاعبا بمسؤوليتها، و"سنستمر بالتمسك بالتوافق الإفريقي الذي تم صياغته للمطالبة بالحصول على حقوق الدول الإفريقية في التمثيل والتعبير عن رأيها في الحوكمة الدولية ورعاية مصالحها".

وتابع أن كثير من القضايا التي تنظر بمجلس الأمن إفريقية ولابد أن يكون لإفريقيا دور في القرارات التي تحدد مصيرها.