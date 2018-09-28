أمر الدكتور كمال شاروبيم محافظ الدقهلية، أمس، إيقاف 6 منشآت لبيع مواد غذائية وحلويات ومخابز بمدينة المنزلة.

كما قرر وقف صرف حصة الدقيق المدعوم للمخابز، لوجود خطر داهم، وعدم وجود ترخيص، ونقص في الاشتراطات الصحية، مشددًا على سرعة اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المخالفين.

وتأتي قرارات محافظ الدقهلية، بناءً على التقرير بنتائج الحملة التي أجراها فريق من إدارة مراقبة الأغذية التابعة للإدارة العامة للطب الوقائي.

وأجرت الحملة مرورًا على عدد من المنشآت الغذائية، شملت ثلاثة مخابز، ومطعمان، ومصنع حلويات، وحررت 23 محضرًا جنحة صحية للعمال والمديرين، لعدم حمل شهادة صحية، وإعدام 40 كيلوجرامًا دقيق، و50 كيلوجرامًا بقايا مخبوزات، و4 كيلوجرامات ملبن.

وشدد المحافظ، على ضرورة تكثيف حملات المرور، والتفتيش الميداني بمعرفة قطاع الطب الوقائي، ومراقبة الأغذية على كل المحال والمنشآت الغذائية، حرصًا على صحة وحياة المواطنين.