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الزمالك فى مهمة صعبة أمام القادسية الكويتى

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شرطة الاحتلال تعتقل متضامنا بالقدس لرفعه العلم الأردني

شرطة الاحتلال تعتقل متضامنا بالقدس لرفعه العلم الأردني

"بومبيو" يتفق مع وزراء خارجية الخليج ومصر والأردن على إنشاء تحالف

"بومبيو" يتفق مع وزراء خارجية الخليج ومصر والأردن على إنشاء تحالف

مقتل 15 وإصابة العشرات بعد تناول خمور محلية في إيران

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سياسيون: السيسي أعاد القضية الفلسطينية لصدارة الاهتمامات الدولية

مصادر: خروج 4 عربات من قطار بضائع عن القضبان في إمبابة.. ولا إصابات

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