استولى راديكاليون من تنظيم "القطاع الأيمن" الأوكراني على كنيسة تابعة للكنيسة الأرثوذكسية الأوكرانية في مقاطعة إيفانو-فرانكوفسك.

وقالت الكنيسة الأرثوذوكسية الأوكرانية، في بيان، إن الحادث وقع حوالي الساعة الواحدة ظهرا، بعدما هاجم متطرفون كنيسة الثالوث الأقدس في قرية بوجورودشاني، وفقا لما ذكرته قناة "روسيا اليوم" الإخبارية الروسية.

وأكدت أن المتطرفين كسروا الأبواب وحطموا النوافذ وضربوا المصلين، موضحة أن عددا منهم أصيبوا بجروح خطيرة.

وذكرت الكنيسة أن المتطرفين غيروا الأقفال بعد طرد جميع من في الداخل، مشيرة إلى أن الوضع ما زال متوترا، وتسعى الحكومة الأوكرانية جاهدة لانفصال الكنيسة الأوكرانية عن بطريركية موسكو.