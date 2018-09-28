استشهد 3 فلسطينيين وأصيب أكثر من 190 مواطنًا برصاص الاحتلال على حدود قطاع غزة.

وأفادت وزارة الصحة استشهاد الطفل محمد نايف الحوم، 14 عامًا، إثر إصابته برصاصة في الصدر، شرقي مخيم البريج، واستشهد الشاب إياد الشاعر، 18 عامًا شرق غزة، فيما لم تعرف هوية الشهيد الثالث، كما أصيب 190 مواطنًا بجروح مختلفة.

وقال مصدر، إن الآلاف من سكان القطاع توجهوا إلى مخيمات العودة للمشاركة في الجمعة 27 "جمعة انتفاضة الاقصى" استجابة لدعوة من الهيئة العليا لمسيرات العودة وكسر الحصار.

ونشر جيش الاحتلال قوات إضافية على طول الحدود الشرقية في وقت اطلق المتظاهرون عدد من البالونات الحارقة، وفقًا لما ذكرته وكالة"معا" الفلسطينية.