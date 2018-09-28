هنأ الدكتور عبد العزيز قنصوه محافظ الإسكندرية، أهالي منطقة محرم بك وسط الإسكندرية، بافتتاح مسجد "إنجي هانم" الأثري، اليوم، مقدمًا الشكر لكل من ساهم في ظهور هذا المسجد بالشكل الذي يليق بمكانته.

وطالب قنصوه الجميع بالتعاون والعمل من أجل جعل مدينتا أفضل، مطلقا مبادرة تجميل حي من أعرق أحياء الإسكندرية وتعاون الجميع للوصول بِه مثل المستوى اللائق الذي خرج به المسجد، وذلك نتيجة تعاون الجميع.

وأكد المحافظ أنه يستقبل يوميًا المواطنين بمكتبه، وسيتم عقد لقاء جماهيري بدءا من الشهر المقبل، مطالبًا المواطنين بأن من لديه أي شكوى إرسالها للعمل على حلها ومناقشتها خلال هذا اللقاء الجماهيري.

وأشار إلى أن جميع أحياء المحافظة ستعقد لقاءا جماهيريا يوم الأربعاء من كل أسبوع في الساعة ١٢ ظهرا، لحل مشكلات المواطنين في أسرع وقت ممكن.

ومن جانبه قال الدكتور جمال مصطفى رئيس قطاع الآثار الإسلامية والقبطية واليهودية، إن وزارة الآثار لديها خطة طموحة للحفاظ على الآثار على مستوى الجمهورية، مؤكدا الأهمية الأثرية لكافة المساجد والكنائس والمعابد التي توجد بمختلف المدن.

وأضاف جمال في تصريحات صحفية على هامش افتتاح مسجد "إنجي هانم" الأثري بالإسكندرية، أن تلك الخطة تغطي كافة الآثار والمعالم بمختلف محافظات الجمهورية، موضحًا أن هناك خطة مالية سنوية يتم وفقا لها ترميم وتطوير المواقع الأثرية.

وفي نفس السياق، قال العميد هشام سمير، مساعد وزير الأثار للشؤون الهندسية، إن مسجد "إنجي هانم" يعد من أهم المساجد الأثرية، الذي أمرت بإنشائه "إنجي هانم"، حرم والي مصر آنذاك "سعيد باشا" في العصر الحديث، موضحًا أن المسجد مسجل كأثر وقد صدر قرارا بغلقه عام 2011 لحاجته إلى الترميم، وبدأت أعمال تطويره في مارس 2017 واستمرت نحو عام ونصف، وذلك بتبرع أحد أبناء محافظة الإسكندرية لتحمل كافة التكاليف الخاصة بأعمال ترميم المسجد.

يذكر أن المسجد كان يعاني سوء الحالة المعمارية والإنشائية نتيجة العوامل الجوية المحيطة به، وتسرب مياه الأمطار والأتربة من سقفه، وكان في حاجة ضرورية وعاجلة لدرء الخطورة والترميم، ويقع مسجد "إنجي هانم" بشارع ترعة المحمودية بمنطقة محرم بك بالإسكندرية، وقد أمرت بإنشائه "إنجي هانم" حرم سعادة والي مصر "محمد سعيد باشا"، ويتميز المسجد بتخطيطه المعماري المميز.