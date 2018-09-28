استشهد ثلاثة فلسطينيين، وأصيب أكثر من 269 آخرين، برصاص الاحتلال على حدود قطاع غزة.

وأفادت وزارة الصحة، باستشهاد الطفل محمد نايف الحوم، ١٤ عامًا، إثر إصابته في الصدر شرقي مخيم البريج، والشاب إياد الشاعر، ١٨ عامًا، شرق غزة، والشاب محمد وليد مصطفى هنية، 23 عامًا، من مخيم الشاطئ، وأصيب 269 مواطنًا بجروح مختلفة.

وقالت وكالة "معا" الفلسطينية، إن الآلاف من سكان القطاع توجهوا إلى مخيمات العودة للمشاركة في الجمعة السابعة والعشرين "انتفاضة الأقصى" استجابة لدعوة من الهيئة العليا لمسيرات العودة وكسر الحصار، ونشر جيش الاحتلال قوات إضافية على طول الحدود الشرقية، في وقت أطلق المتظاهرون عدد من البالونات الحارقة.