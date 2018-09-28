أعلن مارك زوكربيرج مؤسس "فيسبوك" عبر صفحته الرسمية، اختراق 50 مليون حساب عبر العالم.

وأضاف: "اتخذنا تدابير احترازية لأولئك الذين قد يكونون قد تأثروا من المشكلة، ومازلنا نحقق في الأمر".

بيان من مؤسس "فيسبوك" حول تعرض 50 مليون حساب للاختراق