تكثف أجهزة الأمن بالقليوبية جهودها لكشف غموض العثور على جثة لسيدة في العقد الخامس من العمر ملقاة بأرض زراعية في قرية تابعة لمركز شرطة طوخ، وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة للتحقيق.

تلقى العميد فوزي عبد ربه، مأمور مركز شرطة طوخ، بلاغا من الأهالي بالعثور على جثة لسيدة ملقاة بأرض زراعية، حيث جرى إخطار اللواء رضا طبلية، مدير أمن القليوبية.

وعلى الفور، انتقل المقدم أحمد سامي، رئيس مباحث مركز طوخ، لمكان البلاغ وتبين أن الجثة لسيدة بالعقد الخامس من العمر وترتدي ملابس كاملة ريفية وملقاة بأرض زراعية بقرية زاوية بلتان التابعة لدائرة مركز طوخ.

حرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.