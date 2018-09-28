دخلت جامعة حلوان ضمن افضل 1200 جامعة على مستوى العالم من بين 25 الف جامعة ، ومن اهم 19 جامعة مصرية شملهم التصنيف ، ويعد هذا التصنيف من اقوى التصنيفات الدولية للجامعات .

أكد أ.د ماجد نجم رئيس جامعة حلوان ان دخول جامعة حلوان في هذا التصنيف جاء لاهتمامها الواسع بالتصنيف الدولي واصرارها على تنفيذ تكليفات السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي بالارتقاء بموقع الجامعات المصرية، وخطة ا.د خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي ، وخاصة ان جامعة حلوان تعد من اعرق الجامعات المصرية والعربية والدولية وتحتوى على العديد من التخصصات النادرة والمتميزة ، وتتميز بجودة التعليم والبحث العلمي والكوادر العلمية المتميز.

هذا ويولي الدكتور ماجد نجم رئيس جامعة حلوان إهتمام كبير بموضوع التصنيف الدولي للجامعة وذلك منذ توليه رئاسة الجامعة والعمل على توجيه مسئولي التصنيف في الجامعة على الاجراءات التي يجب اتخاذها وتذليل جميع الصعوبات التي تواجههم من أجل تحقيق مركز متميز ومتقدم علي مستوي العالم .

حيث شهدت جامعة حلوان تقدما ملحوظا في التصنيفات الدوليه العالمية خلال عام ٢٠١٨"

واشار محمد القصاص مدير وحدة التصنيف الدولي بالجامعة ان الجامعة احتلت المركز 686 وسط الجامعات العالميه في تصنيف سيماجو العالمي والذي اعلنت نتائجه في شهر يوليو هذا العام، كما احتلت المركز 634 وسط الجامعات العالمية والمركز الثاني وسط الجامعات المصرية في تصنيف US News العالمي الشهير والذي أعلنت نتائجه في أغسطس هذا العام.

ثم تلا ذلك ظهورها للمرة الأولي وسط الألف جامعة الأُولى في العالم في تصنيف تايمز الدولي الشهير والذي أُعلِنت نتائجه في السادس والعشرين من سبتمبر الجاري حيث شمل التصنيف 19 جامعة مصرية هذا العام.

جدير بالذكر أن وحدة التصنيف الدولي بالجامعة قد عقدت العديد من ورش العمل الشهرية خلال الفترة الماضية بحضور ماجد نجم لرفع التصنيف الدولي للجامعة وعرض ماتم الوصول اليه وماينقص لتحقيق هذا الهدف ، وعرض تقارير أداء الوحدة وتحديد ممثلي الكليات ، وتقديم ملف الجامعة في التصنيف الدولي، الأمر الذي جعل جامعة حلوان تصل إلي هذا المركز المتقدم من ضمن أهم 19جامعة مصرية فى هذا التصنيف الدولي.