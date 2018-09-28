تمكنت قوات الحماية المدينة والإطفاء بالدقهلية، اليوم، من السيطرة على حريق بإحدى العربات بالقطار المتجه من المنصورة إلى القاهرة، وانتظمت سير القطارات بمحطة المنصورة الرئيسية بعدها.

وتلقى اللواء محمد حجي، مدير أمن الدقهلية، إخطارًا من إدارة شرطة النجدة يفيد باندلاع حريق في إحدى عربات القطار المتجهة إلى القاهرة والمتوقفة بالمحطة الرئيسية بالمنصورة .

هرعت 5 سيارات إطفاء إلى المحطة بقيادة المقدم أحمد عوض، رئيس إطفاء الدقهلية وتحت إشراف العميد أحمد مهدى، مدير إدارة الدفاع المدني، وتمكنوا من السيطرة على الحريق قبل امتداده لباقي القطار والقطارات الأخرى.

وبالفحص تبين حدوث ماس كهربائي تسبب في حريق في إحدى عربات القطار المتجه من المنصورة إلى القاهرة ولم ينجم عن الحريق أي إصابات، وجرى إعادة تسيير القطارات مرة أخرى.

حرر عن ذلك المحضر اللازم.