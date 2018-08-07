نجحت قوات الحماية المدنية بأسيوط في السيطرة على حريق نشب بمقدمة جرار أحد القطارات القادمة من القاهرة المتجهة إلى أسوان بمحطة صدفا في محافظة أسيوط مما تسبب في تأخير حركة القطارات لمدة ساعتين.

وأوضح مصدر بسكة حديد أسيوط أن الحريق نشب بالقطار 90 المقبل من القاهرة أسوان، أثناء وقوفه على محطة مركز صدفا.

وأضاف أن النيران اشتعلت في مقدمة جرار القطار مما أضطر سائقه من الوقوف على المحطة لإخماد الحريق.

وأضاف المصدر المسؤول أن التوقف استمر على محطة صدفا لمدة ساعتين، فضلا عن ذلك لم يحدث أي خسائر بشرية جراء هذا الحريق، وتم تغيير الجرار وعودة حركة القطارات مرة أخرى إلى وضعها الطبيعي.