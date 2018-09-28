استشهد 7 فلسطينيين، من بينهم طفلين، وأصيب المئات، إثر قمع قوات الاحتلال الإسرائيلي لمسيرات العودة وكسر الحصار في جمعتها السابعة والعشرين على حدود قطاع غزة.

وقالت وزارة الصحة في غزة، إن الشهداء هم؛ الطفل محمد نايف الحوم، 14 عامًا، استشهد إثر إصابته في الصدر شرقي مخيم البريج، والشاب إياد الشاعر، 18 عامًا، والشاب محمد وليد مصطفى هنية، 23 عامًا، من مخيم الشاطئ، والشاب محمد بسام شخصه، 25 عامًا، وجميعهم من سكان مدينة غزة، فيما ارتقى الشهيد الخامس في خانيونس جنوب قطاع غزة وهو الطفل ناصر عزمي مصبح، 12 عامًا، شرق خان يونس.

كما استشهد محمد علي محمد أنشاصي، 18 عامًا، شرق خان يونس، ومحمد أشرف العواودة، 26 عامًا، في مجمع الشفاء الطبي، متأثرًا بجراحه الذي أصيب بها شرق البريج.

وأكدت الصحة، إصابة أكثر من 506 مواطن بجروح مختلفة، وفقًا لما ذكرته وكالة "معا" الفلسطينية.

وأوضح الدكتور أشرف القدرة، الناطق باسم وزارة الصحة في غزة، أن أكثر من 506 مواطن أصيبوا بجراح مختلفة بينهم 90 بالرصاص الحي، من بين 210 وصولوا المشافي، وتم علاج البقية ميدانيا، مشيرًا إلى أن من بين الجرحى 3 في حالة خطيرة، و35 طفلًا وأربعة مسعفين وثلاثة صحفيين.

ووصل عشرات الآلاف من سكان القطاع، إلى مخيمات العودة للمشاركة في الجمعة السابعة والعشرين "جمعة انتفاضة الأقصى" استجابة لدعوة من الهيئة العليا لمسيرات العودة وكسر الحصار، وأشعل المتظاهرون إطارات السيارات، واخترقوا السياج الأمني أكثر من مرة.

ونجح نشطاء فلسطينيون، في إسقاط طائرة إسرائيلية صغيرة، بمخيم العودة شرق رفح جنوب قطاع غزة، ونشر جيش الاحتلال قوات إضافية على طول الحدود الشرقية في وقت أطلق المتظاهرون عدد من البالونات الحارقة.

كما أطلقت مدفعية الاحتلال الإسرائيلية، قذائفها أكثر من مرة على نقاط الرصد شرق مدينة غزة.