مصر تدعو الأمم المتحدة لوضع دستور جديد وإجراء انتخابات سوريا

دعت المجموعة المصغرة حول سوريا، التى تضم إلى جانب مصر الولايات المتحدة وبريطانيا وألمانيا وفرنسا والأردن والسعودية، الأمم المتحدة إلى وضع مشروع دستور سورى جديد فى أسرع وقت.

وقال وزراء خارجية الدول السبع، فى بيان مشترك نشرته وزارة الخارجية الأمريكية مساء أمس، إن هذه الدول «تحث الأمم المتحدة ومكتب المبعوث الأممى الخاص إلى سوريا (ستيفان دى ميستورا) على دعوة لجنة دستورية موثوق بها فى أسرع وقت ستشارك فيها جميع الأطراف للشروع فى صياغة مشروع الدستور السورى الجديد، تمهيداً إلى تنظيم انتخابات حرة ونزيهة تحت إشراف الأمم المتحدة فى ظروف آمنة ومحايدة، يشارك فيها جميع السوريين الذين يحق لهم التصويت، بمن فيهم المغتربون».

وطلب البيان من «دى ميستورا» عرض تقرير بشأن «التقدم المحرز» فى سوريا إلى مجلس الأمن قبل نهاية أكتوبر المقبل، مؤكداً أنه لا حل عسكرى ولا بديل عن الحل السياسى.

وأعلن المسئول الأمريكى عن الملف السورى جيمس جيفرى، اليوم، أن الولايات المتحدة ستُبقى على وجودها فى سوريا طالما أن إيران موجودة هناك.

وفى الشأن العراقى، أُعلن الاثنين المقبل موعداً لانتخاب رئيس جديد للبلاد، المنصب الذى استقر على أن يكون من نصيب الأكراد.

مسئول أمريكى: الولايات المتحدة باقية فى الأراضى السورية طالما بقيت إيران

فى سياق آخر، أعلنت وزارة الداخلية العراقية أنها فتحت تحقيقاً لمعرفة ملابسات حادثة مقتل عارضة الأزياء الشهيرة تارة فارس، التى تلقت 3 طلقات نارية فى منطقة كامب سارة وسط بغداد.