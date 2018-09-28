البرلمان يبدأ الانعقاد الرابع بمعركة «المصريين ومستقبل وطن»

يبدأ مجلس النواب أولى جلسات دور الانعقاد الرابع، الثلاثاء المقبل، وسط حالة من الترقب بعد إعلان حزب المصريين الأحرار التقدم بطلب للبرلمان لإسقاط عضوية النواب المستقيلين منه بعد انضمامهم لـ«مستقبل وطن»، فيما يخطط الأخير لتعديل قانون المجلس لحماية نوابه من سهام إسقاط العضوية بعد تغيير صفتهم الحزبية التى يحظرها القانون.

وقال أيمن أبوالعلا، رئيس الهيئة البرلمانية لـ«المصريين الأحرار»، إن الحزب أخطر الدكتور على عبدالعال، رئيس مجلس النواب، لإسقاط عضوية النائبين علاء عابد وسامى رمضان لانتقالهما لـ«مستقبل وطن» بالمخالفة للمادة 6 من قانون المجلس التى تحظر تغيير الصفة الحزبية.

وأضاف لـ«الوطن» أن المادة 6 من قانون المجلس تعطى الحق للحزب للمطالبة بإسقاط عضوية أى نائب ينتقل من حزب لآخر، مشيراً إلى أن تغيير الصفة الحزبية خيانة للناخب الذى انتخب البرنامج الانتخابى للمرشحين قبل أن يصبحوا أعضاء.

وحول ما يتردد عن انتقال أكثر من 40 نائباً من المصريين الأحرار لـ«مستقبل وطن»، أوضح «أبوالعلا» أنه لم يتم التأكد من صحة هذه المعلومات ولا يوجد أى استقالات رسمية سوى من النائبين علاء عابد وسامى رمضان.

«أبوالعلا»: تغيير الصفة خيانة للناخب.. و«عابد»: سنعدل القانون واللاعب ينتقل من فريق لآخر

من جانبه، قال علاء عابد، نائب رئيس مستقبل وطن، لـ«الوطن»، إن دور الانعقاد المقبل سيشهد تعديل قانون مجلس النواب، لإلغاء حظر تغيير الصفة الحزبية، لأن لاعب الكرة يستطيع الانتقال من فريق لآخر، فما بالنا بالنائب البرلمانى.