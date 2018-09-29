انتحار ربة منزل بسبب وفاة ابنتها في الفيوم

انتحرت ربة منزل من منطقة أرض حماد بمركز سنورس بمحافظة الفيوم، بتناول أقراص مكافحة تسوس القمح، لمرورها بضائقة نفسية، بسبب وفاة ابنتها، وفقا لبيان أمني، منذ دقائق.

تلقى اللواء خالد شلبي، مدير أمن الفيوم، إخطارا من مأمور مركز شرطة سنورس، بورود بلاغ من مستشفى سنورس المركزي، بوصول "هـ.ع.ع" (45 سنة، ربة منزل، ومقيمة بأرض حماد بمركز سنورس) جثة هامدة، إثر تناولها مادة سامة.

وأفاد البيان الأمني بأنه بسؤال بعض أقاربها، قرروا أن السيدة تناولت أقراص مكافحة تسوس القمح، للتخلص من حياتها، لمرورها بضائقة نفسية، بسبب وفاة ابنتها.

حرر محضر بالواقعة، قيد برقم 5825 لسنة 2018م إداري مركز شرطة سنورس، وأخطرت النيابة للتحقيق.