تراجعت أسعار الذهب في الأسواق 6 جنيهات، اليوم السبت 29 سبتمبر 2018، وجاءت كالتالي:

عيار 24 بـ682 جنيهًا.

عيار 21 بـ597 جنيهًا.

عيار 18 بـ512 جنيهًا.

عيار 14 بـ398 جنيهًا.

عيار 12 بـ341 جنيهًا.

الأونصة بـ21.219 جنيه.

الجنيه الذهب بـ4.776 ألف جنيه.